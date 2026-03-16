Lukas Podolski kommt gerade erst ins Spiel, und muss wenig später schon wieder runter. Er lässt sich zu einer Tätlichkeit hinreißen.
Diesen bitteren Kurzauftritt wird Lukas Podolski wohl auch so schnell nicht vergessen. Erst musste der Fußball-Weltmeister von 2014 beim 3:1-Sieg seines Clubs Górnik Zabrze gegen Rakow Czestochowa in Polens Ekstraklasa bis zur 90. Minute auf seine Einwechslung warten. Und dann flog der Stürmer nur zwei Minuten später wegen einer Tätlichkeit mit Rot vom Platz - eine unrühmliche Premiere in der langen Erfolgskarriere des 40-Jährigen.