Weil Busse oft im Stau stecken, hat das Robert-Bosch-Krankenhaus eine Seilbahn prüfen lassen. Eine Studie sieht großes Potenzial. So könnte eine Trasse verlaufen.
Die Untersuchungen möglicher Seilbahntrassen für den öffentlichen Nahverkehr in Stuttgart ziehen sich im Rathaus in die Länge. Das Robert-Bosch-Krankenhaus (RBK) auf dem Burgholzhof hat nun auf eigene Kosten in einer Machbarkeitsstudie eine mögliche Anbindung des Gesundheitscampus’ erstellen lassen. Das aktuelle Papier der Ropeway Project Group, einem Zusammenschluss von Seilbahnexperten aus Österreich und Südtirol, liegt unserer Redaktion vor.