Seit dem Morgen führen Israel und die USA Krieg gegen den Iran. Ein streng bewachter Sitz von Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei wurde Berichten zufolge bombardiert.
Bei den israelisch-amerikanischen Luftangriffen ist Berichten zufolge der Amtssitz von Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei bombardiert worden. Ein vom iranischen Nachrichtenkanal Sabrin-News veröffentlichtes Satellitenfoto zeigte das vollständig zerstörte Areal des als „Beyt“ bekannten Hochsicherheitsbereichs in der Hauptstadt Teheran. Auch Bewohner in Teheran berichteten davon.