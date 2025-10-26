Luft- und Raumfahrt: Bald kommen Raketentriebwerke aus Lampoldshausen

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt stärkt durch Triebwerk-Fertigung die Stellung Europas in der Raumfahrt. Ein Erfolg für Baden-Württemberg.
In Lampoldshausen bei Heilbronn werden künftig auch Triebwerke für die Ariane 6-Raketen hergestellt. Bisher wurden auf dem Gelände des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) lediglich Triebwerke getestet. „Aus unserer Sicht ist das eine tolle Entscheidung“, meint Professor Rolf-Jürgen Ahlers, der Vorsitzende des Forum Luft- und Raumfahrt in Baden-Württemberg. Die Produktion des Triebwerks für die Oberstufe der Ariane 6-Rakete mit dem Namen Vinci wird aus dem französischen Vernon nach Lampoldshausen verlagert. Der Einbau des Triebwerks in die Rakete findet weiterhin in Bremen statt.