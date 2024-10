1 Die US-Amerikaner entdecken dank TikTok das Lüften für sich. Foto: DG FotoStock/ Shutterstock

In den USA wird gerade ein altbekanntes deutsches Ritual als neuer Wellness-Hype gefeiert: Lüften. Was hierzulande Alltag ist, erlebt jenseits des Atlantiks als Selfcare-Trend auf TikTok und Lifestyle-Blogs einen regelrechten Boom – und sorgt dabei für amüsierte Reaktionen.











In den USA sorgt derzeit ein überraschender Wellnesstrend für Furore: das gute alte "Lüften." Was in Deutschland seit Generationen zum Alltag gehört, wird auf TikTok und dem populären Blog „Apartment Therapy“ als bahnbrechender Selfcare-Hack gefeiert. Die New Yorker Autorin Lara Walsh beschreibt das Lüften als perfektes Ritual, um den Herbst einzuläuten und das Zuhause mit frischer Energie zu füllen. Doch wer hätte gedacht, dass das einfache Öffnen der Fenster zu einem regelrechten Hype wird, der nun die Amerikaner begeistert?