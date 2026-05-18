Ludwigsburgs ältestes Modehaus: Der Oberpaur-Neubau nimmt Gestalt an – Outlet im Marstall-Center?

Das Modehaus Oberpaur in Ludwigsburg vergrößert seine Ladenfläche deutlich. Rohbau und Dachstuhl des neuen Gebäudes stehen mittlerweile. Ein Blick hinter die Kulissen.

Es ist alte Handwerkertradition, Richtfest zu feiern, sobald Rohbau und Dachstuhl eines neu gebauten Gebäudes fertiggestellt sind. Und so standen am Dienstag in der Ludwigsburger Innenstadt vier Männer in schwindelerregender Höhe und einer von ihnen, in traditioneller Zimmermannskluft, trank drei Gläser Wein und sprach den Richtspruch. Der Neubau des Modehauses Oberpaur in der Asperger Straße, er nimmt Formen an.

„Wir glauben an dieses Projekt“, sagte Firmenteilhaber Christian Boniberger. Dass sie durchaus stolz darauf sind, in Zeiten von Leerständen und aussterbenden Innenstädten eine zweistellige Millionensumme in 1200 Quadratmeter zusätzliche Ladenfläche investiert zu haben, lassen sie bei Oberpaur gerne durchklingen. Anfang vergangenen Jahres rollten die Bagger an, um einen Großteil des Gebäudes an der Ecke zwischen Asperger- und Körnerstraße abzureißen.

Arbeiten sind im Erdgeschoss angekommen

Der Umbau des bestehenden Gebäudeteils und die Arbeiten am Neubau finden in fünf Bauabschnitten während des laufenden Betriebs statt. Los ging es im zweiten Stock, mittlerweile sind die Arbeiten im Erdgeschoss angekommen. Dort sind zwar schon die neuen Schaufenster eingesetzt, die Sicht ist allerdings teilweise durch Bauzäune versperrt. „Das wirkt sich gerade schon aufs Geschäft aus“, sagt Boniberger.

Immer wieder wechseln während der Arbeiten einzelne Abteilungen den Ort, viele Stellen werden sich auch noch deutlich verändern. Aktuell hängen viele Artikel vor doppelten Staubschutzwänden, die den Baudreck von der Verkaufsfläche fernhalten sollen. Wenn der Anbau fertig ist, werden diese Wände teilweise durchbrochen.

Drei Gläser Wein kippt der Zimmermann auf Ex hinunter. Foto: Andreas Essig

Wenn alles glatt geht, ist der Umbau bei Oberpaur im Oktober abgeschlossen. Vorher gibt es noch eine größere Veränderung: Ab Pfingsten zieht die Wäscheabteilung ins Marstall-Center, wenn am jetzigen Standort gebaut wird. Auf den zwei Etagen der ehemaligen Jeans Halle eröffnet Oberpaur einen Pop-Up-Store. „Es war eine glückliche Fügung, dass das so reibungslos geklappt hat“, sagt Christian Boniberger.

Die Fläche im Marstall ist für acht Monate gemietet, die Wäscheabteilung soll aber schon im Herbst ins Stammhaus zurückkehren. Danach könnte der Pop-Up-Store als Oberpaur-Outlet genutzt werden.