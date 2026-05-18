Ludwigsburgs ältestes Modehaus: Der Oberpaur-Neubau nimmt Gestalt an – Outlet im Marstall-Center?

Das Modehaus Oberpaur in Ludwigsburg vergrößert seine Ladenfläche deutlich. Rohbau und Dachstuhl des neuen Gebäudes stehen mittlerweile. Ein Blick hinter die Kulissen.
Es ist alte Handwerkertradition, Richtfest zu feiern, sobald Rohbau und Dachstuhl eines neu gebauten Gebäudes fertiggestellt sind. Und so standen am Dienstag in der Ludwigsburger Innenstadt vier Männer in schwindelerregender Höhe und einer von ihnen, in traditioneller Zimmermannskluft, trank drei Gläser Wein und sprach den Richtspruch. Der Neubau des Modehauses Oberpaur in der Asperger Straße, er nimmt Formen an.