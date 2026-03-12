Ludwigsburger Verkehrsknoten: Weshalb dauert der Umbau der Sternkreuzung so lange?

Mit „nur ein paar neue Linien auf der Straße“ ist es nicht getan: Ein Kreisverkehr müsse komplett neu gebaut werden, erklären Verantwortliche der Stadt Ludwigsburg.
Schon 2025 hat so mancher kopfschüttelnd die Schilder betrachtet, die an der Sternkreuzung in Ludwigsburg auf den Umbau zum Kreisverkehr hinwiesen: Ein Jahr Bauzeit wurde veranschlagt – mit einem Ende im September 2026. Ob dieser Termin zu halten ist, stehe noch nicht ganz sicher fest, so Martin Mundt, der für den Umbau zuständige Projektleiter der Stadt.