Ludwigsburger Mordprozess: Raser G. ist voll schuldfähig – und eine weitere „echte Wende“ vor Gericht

Am Ende der Beweisaufnahme im Ludwigsburger Raserprozess scheint ein Mordurteil gegen den Hauptangeklagten möglich. Es könnte sogar eine „besondere Schwere der Schuld“ vorliegen.
Alkohol und Drogen waren nicht im Spiel, als bei einem illegalen Autorennen des Angeklagten G. und seines Bruders I. in Ludwigsburg im März vor einem Jahr zwei Frauen getötet wurden. Ein Gerichtspsychiater erklärte den 33-Jährigen am Dienstag für voll schuldfähig. Eine Strafminderung aus diesem Grund darf der wegen Mordes Angeklagte also nicht erwarten.