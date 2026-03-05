Ludwigsburg: Polizei schnappt Fahrraddiebe am Bahnhof – Besitzer der Räder gesucht

1 Die beiden Männer hatten sich an einem Fahrradständer zu schaffen gemacht (Symbolbild). Foto: Martin Gerten/dpa

Dank eines aufmerksamen Zeugen kann die Polizei zwei Fahrraddiebe am Bahnhof in Ludwigsburg stoppen. Sie hatten ein Herren- und ein Damenrad mitgehen lassen.











Die Polizei hat in Ludwigsburg zwei Fahrraddiebe geschnappt, die am Bahnhof ihr Unwesen trieben. Einem Zeugen waren die beiden Männer gegen 21.30 Uhr in der Bahnhofstraße aufgefallen, da sie ein Herrenrad ohne Sattel dabei hatten und dann auch noch ein beschädigtes Fahrradschloss in einen Mülleimer warfen. Anschließend machte sich das Duo noch an einem Fahrradständer zu schaffen: Dort stahlen sie ein Damenrad und fuhren davon.