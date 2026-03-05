Ludwigsburg: Polizei schnappt Fahrraddiebe am Bahnhof – Besitzer der Räder gesucht
Die beiden Männer hatten sich an einem Fahrradständer zu schaffen gemacht (Symbolbild). Foto: Martin Gerten/dpa

Dank eines aufmerksamen Zeugen kann die Polizei zwei Fahrraddiebe am Bahnhof in Ludwigsburg stoppen. Sie hatten ein Herren- und ein Damenrad mitgehen lassen.

Die Polizei hat in Ludwigsburg zwei Fahrraddiebe geschnappt, die am Bahnhof ihr Unwesen trieben. Einem Zeugen waren die beiden Männer gegen 21.30 Uhr in der Bahnhofstraße aufgefallen, da sie ein Herrenrad ohne Sattel dabei hatten und dann auch noch ein beschädigtes Fahrradschloss in einen Mülleimer warfen. Anschließend machte sich das Duo noch an einem Fahrradständer zu schaffen: Dort stahlen sie ein Damenrad und fuhren davon.

 

Besitzer der Räder sollen sich bei der Polizei melden

Die Polizei konnte den 21- und den 23-Jährigen schließlich in der Schillerstraße stoppen und vorläufig festnehmen. Die beiden Fahrräder wurden sichergestellt. Es handelt sich dabei um ein silber-schwarzes Herrenrad des Herstellers Cube sowie ein rotes Damenrad. Die Besitzer werden gebeten, sich unter Telefon 07141/185353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Der 21- und der 23-Jährige müssen nun mit einer Strafanzeige wegen einem besonders schweren Fall des Diebstahls rechnen.

 