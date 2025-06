Ludwigsburg: Offenbar wieder illegales Rennen auf Schwieberdinger Straße

Tod zweier Frauen in Ludwigsburg „Ich sitze euch am Nacken“ – Onkel eines Opfers sagt Rasern den Kampf an

Ein Raser-Rennen hat Merve und Selin in Ludwigsburg das Leben gekostet. Ein Onkel kündigt den mutmaßlichen Tätern in sozialen Medien einen unerbittlichen juristischen Kampf an.