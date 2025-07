Ludwigsburg: Mobile Jugendarbeit in Gefahr: Wer zahlt für die Zukunft der Jugend?

Mobile Jugendarbeit in Gefahr: Wer zahlt für die Zukunft der Jugend?

1 Es scheint bereits sicher: Die mobile Jugendarbeit Ludwigsburg wird verkleinert. Foto: Max Seidel

Die Mobile Jugendarbeit in Ludwigsburg droht Sparmaßnahmen zum Opfer zu fallen. Nach einem Protest der Unterstützer und Jugendlichen gibt es nun kritische Töne.











Link kopiert



Tischkicker, Sofas – an einer kleinen Bar bekommt man Cola, Fanta und Wasser. Die mobile Jugendarbeit (MJA) liegt gleich beim Ludwigsburger Bahnhof, in der Karlstraße. Hinter dem Eingang links sind die Büros – dort helfen mehrere Streetworker seit Jahrzehnten Jugendlichen bei Bewerbungen, Lebensläufen und mit Gerichtsverfahren. Doch die Zukunft des Angebots ist in Gefahr.