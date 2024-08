1 Die Ermittlungen der Polizei laufen noch. (Symbolbild) Foto: imago/Maximilian Koch

In der Ludwigsburger Innenstadt kommt es am Freitagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen. Dabei sind offenbar auch Messer im Spiel.











Am Arsenalplatz in Ludwigsburg ist es am Freitagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gekommen. Wie ein Augenzeuge berichtet, waren dabei auch Messer im Spiel.