Lucy Liu: Schauspielerin erhielt falsche Krebsdiagnose und ließ sich operieren

Vor rund 30 Jahren diagnostizierte ein Arzt bei Lucy Liu Krebs. Sie ließ sich sofort operieren. Erst später stellte sich heraus: Der Befund war gutartig. Für die Schauspielerin ein Wendepunkt.
In den 1990er Jahren erhielt Lucy Liu (57) die Schockdiagnose Krebs. Nachdem sie einen Knoten in ihrer Brust ertastet hatte, ließ sich die Schauspielerin sogar operieren. Doch später stellte sich heraus: Die Diagnose war falsch. In einem Interview mit "People" schildert Liu, dass sie zunächst wenig über die Situation nachdachte - obwohl sie beunruhigend war. "Es war beängstigend, weil es damals viel weniger Informationen gab. Wir hatten kein Internet", erinnert sie sich.