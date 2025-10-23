„Love Island VIP“ 2025: Ex-Islander zieht zurück in die Villa!

Rückkehr bei „Love Island VIP“ 2025! In den neuesten Folgen kehrt ein Ex-Islander in die Villa zurück. Außerdem erfahren Sie, was sonst so passiert ist.

Drama, Emotionen und unerwartete Wendungen – in der Villa bleibt es turbulent. Alte Konflikte flammen wieder auf, neue Verbindungen entstehen, und längst Vergangenes holt einige Kandidaten wieder ein. Während Tatum und Filip ein letztes, hitziges Gespräch führen, kämpfen andere mit ihren Gefühlen, ihren Entscheidungen und mit überraschendem Besuch.

Tatum darf zu einem Einzeldate Nach all dem Drama mit Filip fühlt sich Tatum in der Villa zunehmend unwohl. Im Interviewraum gesteht sie offen, dass es ihr deutlich besser ginge, wenn Jona wieder da wäre. Und genau dieser Wunsch scheint sich zu erfüllen: Als plötzlich ihr Handy klingelt und sie zu einem Blinddate aufbrechen soll, ist die Überraschung groß – ihr Date ist niemand Geringeres als Jona.

Überrascht und zugleich sichtbar erleichtert genießen die beiden das Wiedersehen bei einem gemeinsamen Abendessen im Restaurant. Nach dem Date muss sich Tatum entscheiden: Ist zwischen ihr und Jona nur Freundschaft oder kann sich aus ihrer Bindung etwas entwickeln?

Tatum hört auf ihr Gefühl, entscheidet sich für Jona und kehrt gemeinsam mit ihm in die Villa zurück.

„Love Island VIP“ 2025: Was sonst noch in Folge 15 und 16 passiert ist

Noch vor dem Date mit Jona kommt es zwischen Tatum und Filip zu einem letzten klärenden Gespräch. Doch statt einer Versöhnung eskaliert die Situation erneut. Filip bezichtigt Tatum der Lüge, was bei ihr sichtbare Wut auslöst und das Gespräch endgültig zum Scheitern bringt.

Währenddessen entwickelt sich zwischen Stella und Josh immer mehr: In der Private Suite wird es ernst und intim.

Jeje wird weiterhin von ihrem Konflikt mit Joena belastet, doch als Joena das Gespräch noch einmal sucht, finden die beiden wieder zueinander. Emotional bleibt es auch für Jeje selbst: Hin- und hergerissen zwischen Dion und Umut trifft sie schließlich eine klare Entscheidung - gegen Dion und für Umut, den sie offensichtlich vermisst und weiter kennenlernen möchte.

Für Umut gibt es obendrein eine besondere Überraschung an seinem Geburtstag: Granate Dijana taucht auf. Kurz darauf kommt heraus, dass sie und Filip bis kurz vor Drehbeginn noch ein Paar waren.

Welche Kandidaten sind in der 2. Staffel von „Love Island VIP“ dabei?

Diese Kandidaten sind bereits in die Villa eingezogen

Filip Pavlovic (u.a. „Die Bachelorette“, „Ich bin ein Star! – Holt mich hier raus!“, eingezogen in Folge 1)

Stella Stegmann (u.a. „Die Bachelorette“, „Too Hot to Handle“, eingezogen in Folge 1)

Umut Tekin (u.a. „Die Bachelorette“, „Temptation Island VIP“, eingezogen in Folge 1)

Jeje Lopes („Too Hot to Handle“, eingezogen in Folge 1)

Josh Stanley („Are You The One?“, eingezogen in Folge 1)

Tatum Koch („Temptation Island“, eingezogen in Folge 1)

Laura Lettgen aka Laura Blond (u.a. „Love Island“, „Are You The One? – Realitystars in Love“, eingezogen in Folge 4)

Yannick Syperek (u.a. „Die Bachelorette“, „Temptation Island VIP“, eingezogen in Folge 7)

Gabriela Alves Rodriguez (u.a. „Ex on the Beach“, „Are You The One? – Realitystars in Love“, eingezogen in Folge 10)

Joena Steilen („Too Hot to Handle“, eingezogen in Folge 11)

Maurice Spada (u.a. „Love Island“, „Make Love, Fake Love“, eingezogen in Folge 11)

Dion Brown („Are You The One?“, eingezogen in Folge 11)

Jona Steinig (u.a. „Die Bachelorette“, „Forsthaus Rampensau“, eingezogen in Folge 11, ausgeschieden in Folge 14, zurückgekommen in Folge 16)

Dijana Cvijetic (u.a. „Love Island“, eingezogen in Folge 16)

Diese Kandidaten ziehen noch in die Villa:

Brenda Patea („Germany’s Next Topmodel“)

Welche Kandidaten sind in der 2. Staffel von „Love Island VIP“ bereits ausgeschieden?

Marco Cerullo (u.a. „Die Bachelorette“, „Prominent getrennt“, „The 50“, eingezogen in Folge 1, ausgeschieden in Folge 6)

Jennifer Iglesias (u.a. „Love Island“, „Prominent getrennt“, eingezogen in Folge 1, ausgeschieden in Folge 7)

Josua Maria Günther (u.a. „Love Island“, „Ex on the Beach“, eingezogen in Folge 1, ausgeschieden in Folge 10)

Lisa-Marie Gaul (u.a. „Love Island“, eingezogen in Folge 1, freiwilliger Ausstieg in Folge 10)

Nam Vo (Fitnessmodel, eingezogen in Folge 2, ausgeschieden in Folge 10)

Sina Hornberger (u.a. „Love Island“, „Ex on the Beach“, eingezogen in Folge 10, ausgeschieden in Folge 14)

Wo kann man „Love Island VIP“ schauen?

Die 2. Staffel von „Love Island VIP“ startet am 11. September 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Auf RTL+ sind die Episoden bereits eine Woche früher abrufbar – los geht es dort am 4. September 2025. Neue Folgen erscheinen anschließend immer donnerstags um 0 Uhr im wöchentlichen Rhythmus.

Um was geht es bei „Love Island VIP“?

„Love Island VIP“ ist die Promi-Version des erfolgreichen Kuppelformats von RTLZWEI. Statt unbekannten Singles ziehen hier prominente Kandidatinnen und Kandidaten in eine luxuriöse Villa ein, wo alles im Zeichen von Flirts, Dates und Gefühlen steht. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen Paare bilden, um in der Show zu bleiben – wer bei den regelmäßig stattfindenden Couple-Zeremonien keinen Partner findet, riskiert das Aus. Für zusätzliche Spannung sorgen sogenannte „Granaten“: neue Bewohner, die mitten ins Geschehen platzen und bestehende Konstellationen auf die Probe stellen. Neben romantischen Momenten und hitzigen Gesprächen gehören auch Spiele, Dates und kleine Dramen zum festen Bestandteil des Formats. Mit der VIP-Ausgabe setzt der Sender auf den besonderen Reiz, dass bereits bekannte Persönlichkeiten ihre verletzliche, private Seite zeigen – ein Mix aus Glamour, Reality-TV und großen Gefühlen.