„Love Island VIP“ 2025: Ex-Islander zieht zurück in die Villa!

Rückkehr bei „Love Island VIP“ 2025! In den neuesten Folgen kehrt ein Ex-Islander in die Villa zurück. Außerdem erfahren Sie, was sonst so passiert ist.
Drama, Emotionen und unerwartete Wendungen – in der Villa bleibt es turbulent. Alte Konflikte flammen wieder auf, neue Verbindungen entstehen, und längst Vergangenes holt einige Kandidaten wieder ein. Während Tatum und Filip ein letztes, hitziges Gespräch führen, kämpfen andere mit ihren Gefühlen, ihren Entscheidungen und mit überraschendem Besuch.