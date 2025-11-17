Lost Places in Stuttgart: Denkmalgeschützter Bahnhof Münster verwahrlost zur Bruchbude

Bröckelnde Fassaden und zugenagelte Fenster: Seit Jahrzehnten steht das Gebäude in dem Stuttgarter Stadtbezirk leer. Doch jetzt gibt es Hoffnung auf eine Nachnutzung.
Die Fassade bröckelt, Fenster und Türen sind zugenagelt. An den Wänden wuchern Pflanzen vogelwild in die Höhe und rund um das Bahnhofsgebäude liegt viel Wohlstandsmüll. An manchen Tagen türmen sich sogar wilde Müllkippen auf dem Parkplatz, der tagsüber von Pendlern benützt wird. Keine Frage, der Bahnhof Münster ist längst eine unansehnliche Bruchbude, die – man mag es kaum glauben – unter Denkmalschutz steht.