Auf einem Gartengrundstück bei Winterbach liegt ein verborgenes Geheimnis unter der Erde. Gemeinsam mit dem Eigentümer sind wir hinabgestiegen und haben uns in die Dunkelheit begeben.
Die Online-Annonce fällt sofort ins Auge: von einer „Bug-Out-Location“ ist da die Rede, also einem geheimen Rückzugsort. Von einem Gartengrundstück mit eigenem Bunker oberhalb von Winterbach (Rems-Murr-Kreis) , das derzeit zum Verkauf steht. Das macht neugierig: Was steckt wohl dahinter? Wir schreiben den Ersteller der Annonce an.