Lost Place bei Leonberg: Ein unscheinbarer Ort mit düsterem Geheimnis jenseits der A8

Zwischen Leonberg und Renningen an der viel befahrenen B295 jenseits der A8 liegt der Längenbühl. Früher spielten sich dort dramatische Szenen ab - sie wirken bis heute nach.
Die meisten kennen den Längenbühl zwischen Leonberg und Renningen eher von Staumeldungen auf der B 295 oder von den Vorstellungen des Naturtheaters. Doch der bewaldete Hügel ist ein sogenannter Lost Place in der Region und birgt so manches dunkle Geheimnis. Auf dem Galgenberg von Leonberg, dem der Schriftsteller Christian Wagner ein Gedicht gewidmet hat, wurden zahlreiche Menschen gefoltert und hingerichtet und dann in der Nähe begraben.