Die britische Rundfunkanstalt BBC will bis zu 2000 Stellen streichen. Interimschef Rhodri Talfan Davies teilte am Mittwoch mit, Einzelheiten müssten noch ausgearbeitet werden.
Die britische Rundfunkanstalt BBC will bis zu 2000 Stellen streichen - fast zehn Prozent ihrer Belegschaft. In einer Mitteilung an die Mitarbeiter erklärte Interimschef Rhodri Talfan Davies am Mittwoch, Einzelheiten müssten noch ausgearbeitet werden, "aber die Gesamtzahl der Arbeitsplätze wird um 1800 bis 2000 sinken". Die BBC stehe unter "erheblichem finanziellen Druck, auf den wir zügig reagieren müssen".