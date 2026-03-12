Heidi Klum machte kürzlich ihre ADHS-Diagnose öffentlich. Damit reiht sie sich in eine wachsende Liste prominenter Betroffener ein. Während Stars wie Lola Weippert und Paris Hilton von einer "Superpower" sprechen, berichten andere von den Schattenseiten.

Dass Heidi Klum (52) über eine schier unerschöpfliche Energie verfügt, ist kein Geheimnis. Dass dahinter jedoch eine ADHS-Diagnose steckt, war neu. Das Model machte im Interview mit der "Glamour" bekannt, dass sie neurodivergent ist. Damit ist sie nicht allein: Immer mehr Erwachsene im Rampenlicht machten öffentlich, dass sie mit ADHS leben.

Dass besonders viele Frauen erst als Erwachsene von ihrer ADHS erfahren, ist kein Zufall. Bei Frauen äußert sich die Störung oft durch "Masking": Sie lernen früh, ihre innere Unruhe perfekt zu verstecken, um gesellschaftlich zu funktionieren. Erst wenn die Kompensationsstrategien im stressigen Erwachsenenalltag versagen, folgt die Diagnose - oft wie eine Offenbarung.

Für viele Betroffene ist die Diagnose im Erwachsenenalter ein Wendepunkt. Moderatorin Lola Weippert (29) etwa erhielt die Gewissheit erst mit 27 Jahren und bezeichnete ihre ADHS in einem Instagram-Post wie auch Heidi Klum als "Superpower". Auch Paris Hilton (45) sieht in ihrem Tatendrang den Grundstein für ihr Millionen-Imperium, wie sie in einem Essay für "Teen Vogue" schrieb. Ähnlich beschrieb es "Barbie"-Regisseurin Greta Gerwig (42) in einem Interview mit dem "Guardian": Ihre enorme kreative Energie sei eng mit ihrer sprunghaften Denkweise verknüpft.

Stars sprechen auch über Schattenseiten.

Doch nicht jeder erlebt die Diagnose als reinen Rückenwind. Für Comedian Felix Lobrecht (37) veränderte die Diagnose Anfang 2023 laut eigener Aussage den Blick auf sein Leben. "Ich verstehe jetzt besser, warum mir manche Sachen so schwergefallen sind", sagte er dem "Stern" zu der diagnostizierten Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung.

Der "Game of Thrones"-Star Kit Harington (39) erfuhr erst 2019 in einer Klinik von seinem ADHS. Für ihn war es die Erkenntnis, dass seine gesamte Vergangenheit - inklusive Depressionen und Suchtproblemen - massiv durch die unerkannte Störung beeinflusst wurde, wie er in einem Podcast erklärte.

Dass der Weg zur richtigen Behandlung steinig sein kann, schilderte Hollywood-Star Channing Tatum (45). Er wurde bereits als Kind medikamentös behandelt, beschrieb die Wirkung jedoch als furchtbar: Die Medikamente hätten ihn zu einem "Zombie" gemacht, sagte er 2013 im Interview mit "Vanity Fair". Auch Radsport-Legende Jan Ullrich (52) berichtete vor einigen Jahren von den extremen Belastungen einer schweren ADHS-Ausprägung, die ihn nachts kaum mehr als zwei Stunden schlafen ließ.

Vor Kurzem machte auch Superstar Robbie Williams (52) bekannt, dass er neben Legasthenie auch mit ADHS lebt. Seine Rastlosigkeit sei auf der Bühne sein größtes Kapital, privat jedoch oft eine Herausforderung, schilderte er jüngst in einem Podcast. Popstar Justin Bieber (32) machte 2016 öffentlich, dass er schon seit seiner Kindheit medizinische Unterstützung nutzte, um sich konzentrieren zu können.

Der Mediziner Eckart von Hirschhausen (58) ließ seine eigene Diagnose sogar vor laufender Kamera in einer ARD-Dokumentation bestätigen, um auf das Thema bei Erwachsenen aufmerksam zu machen. "Ich hatte schon lange einen Verdacht", sagte er im Interview mit der "Zeit". Er sei inzwischen dankbar für die Diagnose und probiere verschiedene Medikamente aus.