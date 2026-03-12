Heidi Klum machte kürzlich ihre ADHS-Diagnose öffentlich. Damit reiht sie sich in eine wachsende Liste prominenter Betroffener ein. Während Stars wie Lola Weippert und Paris Hilton von einer "Superpower" sprechen, berichten andere von den Schattenseiten.
Dass Heidi Klum (52) über eine schier unerschöpfliche Energie verfügt, ist kein Geheimnis. Dass dahinter jedoch eine ADHS-Diagnose steckt, war neu. Das Model machte im Interview mit der "Glamour" bekannt, dass sie neurodivergent ist. Damit ist sie nicht allein: Immer mehr Erwachsene im Rampenlicht machten öffentlich, dass sie mit ADHS leben.