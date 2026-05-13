LOL-Sensation: Bully Herbig spielt mit, Horst Schlämmer moderiert

Sechs Staffeln lang war er der Unantastbare am Buzzer - jetzt muss Michael Bully Herbig bei "LOL: Last One Laughing" selbst um Fassung ringen. Ab 14. Mai übernimmt für ihn Hape Kerkeling als Horst Schlämmer das Kommando.
Sechs Staffeln und zwei Specials lang war er der Mann, der ohne Strafe über alle lachen durfte. Doch mit dem Start der siebten Staffel von "LOL: Last One Laughing" am 14. Mai bei Prime Video ist diese Ära vorbei. Michael Bully Herbig (58) verlässt seinen angestammten Platz am Buzzer und begibt sich laut "Bild" dorthin, wo es wirklich wehtut: unter die Kandidaten.