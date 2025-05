1 Ein Hund war in Lörrach in einem Auto gefangen (Symbolbild). Foto: imago images/Shotshop/Jörg Hüttenhölscher via www.imago-images.de

Ein Hund ist in Lörrach in einem Auto bei geschlossenen Fenstern und ohne Wasser gefangen. Dann rückt die Feuerwehr an.











Link kopiert



Ein Hund ist in Lörrach etwa zwei Stunden lang in einem Auto eingesperrt gewesen, bis Einsatzkräfte ihn befreit haben. Die Fenster seien geschlossen gewesen, zudem habe das Tier nichts zu trinken gehabt, wie ein Polizeisprecher sagte. Obendrein war das Auto demnach bei warmem Wetter am Donnerstag direkter Sonneneinstrahlung ausgeliefert.