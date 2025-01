1 Ein 32-Jähriger wurde von der Polizei vorläufig festgenommen (Symbolbild). Foto: Eibner-Pressefoto/Deutzmann/Eibner-Pressefoto

Eine Frau kommt nach Hause, in der Wohnung bemerkt sie dann ein Feuer. Die Ermittler hegen einen Verdacht.











Weil er einen Brand in einer Wohnung in Lörrach gelegt haben soll, ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wurde der 32-Jährige am Montag in Lörrach vorläufig festgenommen. Es bestehe der Verdacht der schweren Brandstiftung.