Live-Event auf Disney+: Pharrell Williams und Andrea Bocelli rocken den Vatikan

Pharrell Williams und Andrea Bocelli haben sich mit dem Vatikan zusammengetan. Die beiden Künstler geben ein historisches Konzert auf dem Petersplatz und treten dort zusammen mit weiteren Stars auf. Zu sehen gibt es das Live-Event auf Disney+.

Zwei unterschiedliche Künstler mit einer gemeinsamen Mission: US-Rapper Pharrell Williams (52) und der italienische Sänger Andrea Bocelli (66) geben ein historisches Konzert in der Vatikanstadt. Dabei sein können auch Musikfans, die nicht vor Ort sind: Das Event "Grace for the World", das unter der gemeinsamen Leitung der beiden Musiker entstand, wird am 13. September um 21:00 Uhr weltweit live auf Disney+ gestreamt.

Pharrell Williams tritt mit dem Voices of Fire Gospel Choir auf, wie der Streamingdienst mitteilt. Neben dem "Happy"-Interpreten und Maestro Andrea Bocelli werden an dem weltberühmten Ort auch Stars wie John Legend, Jennifer Hudson, BamBam, das Hip-Hop-Duo Clipse, Teddy Swims, Jelly Roll, Angélique Kidjo, Brandon Lake und weitere internationale Künstler spielen.

"Ein seltener kultureller Moment"

Unterstützt vom Vatikan soll die Veranstaltung den Abschluss des dritten Welttreffens zur menschlichen Geschwisterlichkeit sowie die Feier des Heiligen Jahres 2025 markieren. "Am Abend des 13. September wird die Geschwisterlichkeit im Mittelpunkt stehen, ausgedrückt durch die universelle Sprache der Musik und die Geschichten derjenigen, die sie zu einer Lebensentscheidung gemacht haben", erklärt Kardinal Mauro Gambetti, O.F.M. "Es sollen konkrete Worte und Taten vorgeschlagen werden, die in unsere Gemeinschaften getragen werden, damit Geschwisterlichkeit nicht nur eine bloße Idee bleibt, sondern zu einer Wahl wird, die die Realität verändert."

"Dies ist ein seltener kultureller Moment, in dem die Welt innehält und gemeinsam zuhört. Es ist eine Botschaft von Einheit und Gnade für die gesamte Menschheit", ergänzt Pharrell Williams. "Lasst uns mit Musik aus dem Herzen des Christentums und von seinem bedeutendsten spirituellen Platz die Menschheit ins Licht rücken und die ganze Welt mit einer einzigen Botschaft von Geschwisterlichkeit und Frieden erreichen", ruft Andrea Bocelli auf.



Neben den Auftritten der Musikstars versprechen die Veranstalter eine Drohnen- und Lichtshow mit Bildern, die von der Sixtinischen Kapelle inspiriert sind, sowie Beiträge und Reflexionen von Persönlichkeiten aus Kultur, Diplomatie und Sport. Und vielleicht gibt es auch vorgezogene Glückwünsche an den Papst: Leo XIV. feiert am 14. September im Vatikan seinen 70. Geburtstag.