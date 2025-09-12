Live-Event auf Disney+: Pharrell Williams und Andrea Bocelli rocken den Vatikan

Pharrell Williams und Andrea Bocelli haben sich mit dem Vatikan zusammengetan. Die beiden Künstler geben ein historisches Konzert auf dem Petersplatz und treten dort zusammen mit weiteren Stars auf. Zu sehen gibt es das Live-Event auf Disney+.
Zwei unterschiedliche Künstler mit einer gemeinsamen Mission: US-Rapper Pharrell Williams (52) und der italienische Sänger Andrea Bocelli (66) geben ein historisches Konzert in der Vatikanstadt. Dabei sein können auch Musikfans, die nicht vor Ort sind: Das Event "Grace for the World", das unter der gemeinsamen Leitung der beiden Musiker entstand, wird am 13. September um 21:00 Uhr weltweit live auf Disney+ gestreamt.