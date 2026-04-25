Lisa Kudrow, Jennifer Aniston und Co.: Friends-Stars verdienen jährlich noch Millionen mit der Serie

Auch heute noch verdient der "Friends"-Cast gut an der Serie. Die Hauptdarsteller sollen sich über 17 Millionen Euro pro Jahr freuen können. Das liegt an der fortlaufenden Verwertung der Sitcom.
Mehr als 20 Jahre nach dem Ende von "Friends" gehört die Kult-Sitcom noch immer zu den erfolgreichsten Serien der Welt. Davon profitieren die Hauptdarsteller weiterhin erheblich: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer und Matt LeBlanc verdienen laut "The Times" jeweils rund 20 Millionen US-Dollar - umgerechnet etwa 17 Millionen Euro - pro Jahr damit. Doch wie kommt es dazu? "Weil Phoebe Buffay so toll war?", scherzt Lisa Kudrow (62) im Interview mit der Tageszeitung.