Lisa Kudrow, Jennifer Aniston und Co.: Friends-Stars verdienen jährlich noch Millionen mit der Serie

Auch heute noch verdient der "Friends"-Cast gut an der Serie. Die Hauptdarsteller sollen sich über 17 Millionen Euro pro Jahr freuen können. Das liegt an der fortlaufenden Verwertung der Sitcom.

Mehr als 20 Jahre nach dem Ende von "Friends" gehört die Kult-Sitcom noch immer zu den erfolgreichsten Serien der Welt. Davon profitieren die Hauptdarsteller weiterhin erheblich: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer und Matt LeBlanc verdienen laut "The Times" jeweils rund 20 Millionen US-Dollar - umgerechnet etwa 17 Millionen Euro - pro Jahr damit. Doch wie kommt es dazu? "Weil Phoebe Buffay so toll war?", scherzt Lisa Kudrow (62) im Interview mit der Tageszeitung.

Tatsächlich liegt der Grund in der anhaltenden Verwertung der Serie: Die Folgen werden weltweit immer wieder im Fernsehen ausgestrahlt und sind zudem bei Streamingdiensten abrufbar. Diese Einnahmen kommen zu den damaligen Gagen hinzu. Die "Friends"-Stars verhandelten damals geschlossen mit dem Studio. Aus einer Gage pro Person pro Episode von anfänglich rund 22.500 Dollar entwickelte sich so am Ende eine Rekordsumme von rund einer Million US-Dollar pro Folge.

Lisa Kudrow lobt Matthew Perry als "Genie"

Lisa Kudrow selbst macht die weitreichende Faszination mit der Serie vor allem an der Leistung ihrer Co-Stars fest. Erst als sie die Serie nach Matthew Perrys (1969-2023) Tod erneut angeschaut habe, habe sie erkannt, wie "großartig" die Show sei. "Früher habe ich nur gesehen, was ich falsch gemacht habe oder hätte besser machen können", erzählt die Schauspielerin. Das habe sich geändert. "Ich fand, ich habe meine Sache ganz gut gemacht, aber Jennifer und Courteney? Einfach unglaublich. David und Matt? Die haben mich zum Lachen gebracht", sagt Kudrow.

Besonders Perry habe sie beeindruckt. Er sei "einfach eine Klasse für sich" gewesen. Die Serie nach seinem Tod erneut anzusehen, sei schmerzhaft gewesen. "Weil da ein Genie am Werk war", lobt sie Perry. "Und was auch immer wir in Zukunft tun werden, so etwas werden wir nie wieder erleben."

Matthew Perry starb am 28. Oktober 2023 an den Auswirkungen von Ketamin. Nach seinem Tod trauerte die gesamte Film- und Serienwelt um ihn, darunter auch seine Co-Stars.