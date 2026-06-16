Linksverteiger des VfB: Mallorca statt WM - Maxi Mittelstädt genießt den Urlaub

Maximilian Mittelstädt durfte lange Zeit hoffen, bei der Fußball-Weltmeisterschaft dabei zu sein - doch am Ende schaffte er es nicht in den Kader. Seine Freizeit nutzt er auf Mallorca.
Die Position des Linksverteidigers ist in den vergangenen Jahren bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft stets eine vakante Rolle ohne echten Platzhisch. Maxi Mittelstädt hat sich durch seine Leistungen beim VfB Stuttgart in den vergangenen Jahren nachweislich dafür empfohlen. Und doch setzt Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Weltmeisterschaft auf David Raum und Nathaniel Brown.