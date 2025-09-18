Linke Doppelspitze: Mit Bus und Bahn in den Landtag

Ellena Schumacher-Kölsch und Amelie Vollmer sollen die Linke in den Landtag führen. Beide Frauen sind in ihren Regionen verwurzelt – und mit Öffentlichen unterwegs.

In Schwäbisch Hall und in der Gegend drum herum ist Ellena Schumacher-Kölsch keine Unbekannte. Im restlichen Land eher schon. Das Schicksal teilt sie mit Amelie Vollmer, die es im Ortenau-Kreis zu einer gewissen Bekanntheit gebracht hat, die darüber hinaus sicher noch ausbaufähig ist. Einen ersten Schritt dazu wollen die beiden Frauen an diesem Wochenende gehen. Dann stellt der Landesverband der Linken seine Liste für die kommende Landtagswahl auf. Die Landtagswahl, bei der die Partei zum ersten Mal in der Geschichte eine realistische Chance hat, die Fünf-Prozent-Hürde zu überspringen. Ellena Schumacher-Kölsch und Amelie Vollmer sollen voranspringen und als Spitzenkandidatinnen in den Ring steigen.

Begeisterung für Kommunalpolitik Bisher ist Ellena Schumacher-Kölsch in der Kommunalpolitik zu Hause. Wenn sie darüber spricht, dann kommt sie ziemlich schnell ins Schwärmen. So schön, so viele Themenfelder. Vor allem imponiert der 38-Jährigen, dass in Gemeinderäten und Kreisräten Dinge funktionieren, die in den höheren Sphären des Parlamentarismus mit einem Mal zum Problem werden. Stichwort Zusammenarbeit. Dass Schwäbisch Hall nun eine verkehrsberuhigte Innenstadt habe, das gehe auf einen Antrag der Linken zurück, sagt Ellena-Schumacher Kölsch. Wenn dann auch eher konservative Kräfte wie die Freien Wähler mitmachen, das sei „echt cool“.

Jan van Aken (li.), und Heidi Reichinnek haben der Linken im Bund zum Erfolg verholfen. Foto: dpa

Cool, das ist eines der Lieblingswörter der Sozialarbeiterin. Cool war es, dass sie nach der ersten Legislatur im Gemeinde- und Kreisrat 2024 auch ein zweites Mal gewählt worden ist. Cool, dass der Vermieter der Räumlichkeiten, in denen die Partei ihr Büro hat, der CDU angehört. So wie ihr Großvater, der über Jahrzehnte der Kreisvorsitzende der Christlich Demokratischen Union in Hohenlohe gewesen ist. Gar nicht cool hingegen der Unvereinbarkeitsbeschluss, mit dem die CDU die Zusammenarbeit mit den Linken ausschließt. „So schade“ sei das, sagt Ellena Schumacher-Kölsch, dass die politische Konkurrenz diesem Dogma auch in der Kommunalpolitik nachhänge.

Ihren Job als Sozialarbeiterin im Frauenhaus will Schumacher-Kölsch erst einmal behalten. Politik ist schließlich ein launiges Geschäft. Die designierte Spitzenkandidatin gehört zu denen, die gute Laune verbreiten. Schumacher-Kölsch lacht gerne und viel. Und ist behutsam. Bei der ersten Kommunalwahl trat sie zwar für die Linke an, war aber noch nicht in die Partei eingetreten. Das kam hinterher. Inzwischen gehört sie dem Landesvorstand an, so wie Amelie Vollmer.

Bei der Bundestagswahl knapp gescheitert

Ohlsbach ist eine Gemeinde in der Ortenau. Rund 3000 Einwohner, schmucke Fachwerkhäuser, viele Reben. Aber nicht unbedingt ein Platz, an dem für junge Menschen ein breites Angebot vorhanden ist. Amelie Vollmer ist vor wenigen Monaten daher umgezogen, in die nächstgrößere Stadt. Die heißt Offenburg. Eine bezahlbare Bleibe zu finden, sei gar nicht so einfach gewesen, erzählt die 22-Jährige. Womit ein Thema der politischen Betätigung praktisch vorgegeben ist: bezahlbaren Wohnraum schaffen. Und das nicht nur in Offenburg, sondern in ganz Baden-Württemberg.

Dass Vollmer nun um den Einzug in den Landtag kämpft, ist eigentlich Pech. Bei der Bundestagswahl im März stand sie auf Platz sieben der Landesliste, alle sechs Kandidaten vor ihr haben den Sprung nach Berlin geschafft. Es klingt aber nicht so, als ob die junge Frau diesem Ergebnis nachtrauern würde. Vollmer spricht schnell, vielleicht zu schnell darüber, dass man den Nahverkehr im Land ausbauen müsse und dass die Linke die einzige Partei sei, die wirklich eine linke Politik anbiete. Auf einem Podium im Bundestagswahlkampf habe sich selbst der SPD-Kandidat damit gebrüstet, wie viele Abschiebungen die Bundesregierung hinbekommen habe, sagt Vollmer.

Erste Rede mit 15 Jahren gehalten

Mit Podiums- und Wahlkampfreden hat die 22-Jährige eine gewisse Erfahrung. Bei den letzten Landtagswahlen war sie die jüngste Kandidatin im Südwesten, mit 17 Jahren dann der Eintritt in die Partei, um aktiv gegen den Rechtsruck im Land vorzugehen. Ihre erste politische Rede hatte sie freilich schon zwei Jahre zuvor gehalten. Öffentlich in Offenburg, bei einem Protest gegen den rechten OB-Kandidaten. Heute ist Vollmer, die auch hauptberuflich im Büro der Partei arbeitet, Kreissprecherin – und nach eigenen Angaben eine der Ältesten. Sie habe in der Politik gelernt, wie die Politik funktioniert, sagt Amelie Vollmer.

Dass es für die Linke reichen wird, um die Fünf-Prozent-Hürde zu überspringen, davon ist Amelie Vollmer überzeugt. Ob Appa, der vierbeinige Freund und treue Begleiter, dereinst mitkommen darf in den Landtag, danach hat sie sich noch nicht erkundigt. Auch nicht über die genauen Verbindungen, die der öffentliche Nahverkehr ganz im Westen des Landes gen Stuttgart bietet. Denn darauf wird sie angewiesen sein, so wie Ellena Schumacher-Kölsch, die nahe der bayerischen Grenze in den Zug steigen muss. Beide Frauen haben keinen Führerschein. Und den öffentlichen Nahverkehr als eines der Hauptthemen.