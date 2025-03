Verkehrskontrolle in Vaihingen an der Enz BMW-Fahrer versucht vor der Polizei zu fliehen

Die Polizei wollte am Samstagabend in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) einen 21-jährigen BMW-Fahrer kontrollieren. Der trat stattdessen die Flucht an – und muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.