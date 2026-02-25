Pendler, die auf die Zugverbindung zwischen Oppenweiler und Backnang angewiesen sind, brauchen viel Geduld. Die Sperrung nach einem Hangrutsch dauert weit länger als zunächst vermutet.
Nach dem Hangrutsch an der Bahnstrecke zwischen Backnang und Oppenweiler (Rems-Murr-Kreis) bleibt die Bahnstrecke länger gesperrt als zunächst angenommen. Bis zum 5. März ist der Bahnverkehr dort beeinträchtigt, teilte die Deutsche Bahn (DB) mit. Offenbar sind die Schäden, die am Dienstagvormittag durch auf die Gleise gerutschtes Geröll verursacht worden sind, doch größer als zunächst vermutet.