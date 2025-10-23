Lieferproblem bei Nexperia: Was die Halbleiterkrise für Mercedes und Co. bedeutet

Der Lieferengpass beim Chiphersteller Nexperia könnte drastische Folgen für die Autoindustrie haben. Wie die regionalen Vertreter darauf reagieren.
Aus Wolfsburg sind am Mittwoch besonders beunruhigende Nachrichten gekommen. Bei VW würden bald einige Bänder still stehen, die Mitarbeiter seien bereits über eine mögliche Kurzarbeit informiert, hieß es. Schuld an diesem Horrorszenario ist der Halbleiterhersteller Nexperia. Die niederländische Regierung hatte das ehemalige Philips-Unternehmen übernommen, worauf der chinesische Mutterkonzern Wingtech die Ausfuhr wichtiger Nexperia-Produkte einstellte. Hintergrund der niederländischen Übernahme ist, dass die USA Wingtech als nationale Gefahr einstuft und auf eine schwarze Liste gesetzt hat.