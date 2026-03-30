Liebesgerüchte um Model: Datet Rocketman Taron Egerton einen Baywatch-Star?

In Hollywood brodelt mal wieder die Gerüchteküche: Die neuesten Liebesspekulationen drehen sich um das US-amerikanische Model Brooks Nader (29) und den britischen Schauspielstar Taron Egerton (36). Die beiden wurden offenbar in Los Angeles zusammen gesehen. Aber was ist wirklich dran an den Gerüchten rund um die neue "Baywatch"-Darstellerin und den "Rocketman"-Star?

Wie "Page Six", die Promi-Seite der "New York Post", berichtet, sollen die beiden Promis bei einem Kino-Date gesichtet worden sein. Demnach sahen sie sich den Blockbuster "Der Astronaut - Project Hail Mary" mit Ryan Gosling (45) in der Hauptrolle an. Einen Tag später waren Brooks Nader und Taron Egerton dem Bericht zufolge erneut zusammen unterwegs, dieses Mal sollen sie sich in einem Luxushotel in Santa Monica zu ein paar Drinks und anschließendem Abendessen verabredet haben. Ein Augenzeuge berichtete laut "Page Six", dass die beiden "verliebt" gewirkt hätten. "Es war nicht ihr erstes Date", sagte eine Quelle laut dem Promiportal. "Sie kennen sich schon seit einiger Zeit."

Hochkarätige Projekte für die beiden Stars

"Sports Illustrated"-Model Brooks Nader war mit dem Medienmanager Billy Haire verheiratet. Drei Jahre nach dem Jawort 2019 sollen sich die beiden getrennt haben. Taron Egerton seinerseits war zuvor unter anderem mit der "Agents of S.H.I.E.L.D."-Schauspielerin Chloe Bennet liiert, die beiden trennten sich angeblich im Sommer 2025.

Falls sich die Liebesgerüchte um Brooks Nader und Taron Egerton bewahrheiten, können die beiden gemeinsam ihre neuen beruflichen Erfolge feiern. Die 29-Jährige wird demnächst für ein "Baywatch"-Reboot in den legendären roten Badeanzug schlüpfen. Sie spielt in der Serie die Figur Selene, eine Rettungsschwimmerin. Egerton wird demnächst an der Seite von Charlize Theron (50) in dem Netflix-Thriller "Apex" zu sehen sein.