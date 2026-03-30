Liebesgerüchte um Model: Datet Rocketman Taron Egerton einen Baywatch-Star?

Taron Egerton und Brooks Nader sorgen für Liebesgerüchte. Der Schauspielstar und die neue "Baywatch"-Darstellerin wurden nicht nur einmal zusammen gesichtet.
In Hollywood brodelt mal wieder die Gerüchteküche: Die neuesten Liebesspekulationen drehen sich um das US-amerikanische Model Brooks Nader (29) und den britischen Schauspielstar Taron Egerton (36). Die beiden wurden offenbar in Los Angeles zusammen gesehen. Aber was ist wirklich dran an den Gerüchten rund um die neue "Baywatch"-Darstellerin und den "Rocketman"-Star?