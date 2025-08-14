Lichterzauber im Blüba: Wenn aus der Emichsburg Funken sprühen: Das ist am Samstag geboten

Der Lichterzauber am 16. August im Blühenden Barock in Ludwigsburg bietet nicht nur ein Pyrospektakel. Welche Programmpunkte schon am Nachmittag einen Besuch wert sind.
Ein sommerliches Highlight wird am kommenden Samstag, 16. August, im Blühenden Barock geboten. Ab 14 Uhr heißt es wieder: Lichterzauber. Die Veranstaltung hat ihren Höhepunkt nach Einbruch der Dunkelheit, aber schon am Nachmittag zieht der Lichterzauber mit viel Programm Tausende Besucher auf das Gelände rund ums Residenzschloss Ludwigsburg.