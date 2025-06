1 Der Radfahrer soll sein Glied vor einer Frau entblößt haben. (Symbolbild) Foto: imago images/Sven Simon

Eine Frau spaziert durch Lichtenwald, als sie von einem Radfahrer angesprochen wird, der sein erigiertes Glied entblößt hat. Besteht ein Zusammenhang zu einer Tat von Mitte Mai?











Ein bislang unbekannter Exhibitionist auf einem Fahrrad hat am vergangenen Dienstag eine Frau im Bereich des Friedhofs in Lichtenwald (Kreis Esslingen) sexuell belästigt. Die Polizei prüft einen Zusammenhang mit einer ähnlichen Tat, die sich am 13. Mai ebenfalls in Lichtenwald ereignet hat, und sucht Zeugen.