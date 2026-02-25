Lichtenstein im Kreis Reutlingen: Jugendliche stirbt bei Raserunfall - Reue im Gerichtssaal

Tragischer Crash, zerstörtes Leben: Während die Eltern um ihre Tochter trauern, ringt der Angeklagte im Gericht mit Schuld und Reue. Was Zeugen und Gutachter zum Unfall aussagen.
Im Prozess um einen tödlichen Raserunfall mit einer 17-jährigen Motorrollerfahrerin hat der Angeklagte sein Bedauern bekundet. Der heute 25-Jährige erklärte über seinen Anwalt vor dem Amtsgericht Reutlingen, der von ihm verursachte Unfall habe katastrophale Folgen. Er habe kein Autorennen geplant und kein Licht eines entgegenkommenden Fahrzeugs wahrgenommen.