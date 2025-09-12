Liane Lippert fährt in Stuttgart: Das Gesicht des deutschen Radsports

Der Women’s Cycling Grand Prix findet an diesem Sonntag in der Region Stuttgart statt. Das wichtigste deutsche Frauen-Eintagesrennen ist top besetzt – auch dank Liane Lippert.
Wer im Radsport erfolgreich sein will, darf nichts dem Zufall überlassen. Folglich hat Liane Lippert sich intensiv damit befasst, was sie an diesem Sonntag beim Women’s Cycling Grand Prix in der Region Stuttgart erwartet. Die bis zu 15 Prozent steile Hasenbergsteige, die auf den Schlussrunden in der Stuttgarter Innenstadt dreimal erklommen werden muss, ist ihr längst ein Begriff. „Das ist ein richtig knackiger Anstieg, auf dem sich gut attackieren lässt“, sagt Liane Lippert, die aus ihren Ambitionen kein Geheimnis macht: „Ich komme, um das Rennen zu gewinnen.“ Auch wenn es nicht einfach wird.