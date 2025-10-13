Leuchtturmprojekt der Wilhelma: Wo es erste Sperrungen für den Bau der neuen Elefanten-Anlage gibt

Es ist soweit: Alle Genehmigungen für den Bau der neuen Elefanten-Anlage sind da. Und im Stuttgarter Zoo werden die ersten Vorbereitungen für den Baustart getroffen.
Rot-weiße Absperrzäune im Norden des Zoos am Asiatischen Schaubauernhof kündigen den baldigen Starts des größten Bauprojekts in der Geschichte der Wilhelma an – der Elefantenanlage. Besucher können nicht mehr den Ein- und Ausgang im Rosensteinpark in die Wilhelma benutzen. Denn dort ist schon alles abgeschrankt. Mancher Besucher ist erstaunt und fragt, warum es dort nicht weiter geht. Noch sind nicht überall erklärende Bautafeln angebracht. Eine Schautafel steht neben der einen Wegeabsperrung im Norden des Asiatischen Schaubauernhofs. Sie gibt Auskunft über den Mensch-Tier-Konflikt und das Projekt „Team Elefant“, das die Wilhelma unterstützt und in dem erklärt wird, dass sie eine neue Elefantenanlage bauen möchte.