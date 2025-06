1 Routinier Okan Turp und der VfBOEZ rutschen noch auf den Relegationsrang. Foto: Robin Rudel

Showdown in den Fußball-Ligen: Köngen steigt auf, Wolfschlugen ab und die SGE rettet sich.











Es gab sehr viel Spannung am letzten Spieltag in den unteren Fußball-Spielklassen der Region, es knisterte zum Teil bis zum Schlusspfiff. Nun stehen die Meister, Teilnehmer an den Relegationsspielen und direkten Absteiger fest – bitter ist es in der Kreisliga A vor allem für den VfB Oberesslingen/Zell, der in der Relegation um den Klassenverbleib kämpfen muss.