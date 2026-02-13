In ihrem dritten und letzten "Polizeiruf 110: Der Wanderer zieht von dannen" untersuchen Koitzsch und Lehmann den Tod einer alten Frau in der Badewanne. Dabei stoßen sie auf Verbindungen zu ihrem bislang ungeklärten ersten Fall. Lohnt sich der Krimi aus Halle an der Saale?
Eine tote Frau in der Badewanne, eine Blume auf dem Fensterbrett - und endlich doch noch eine Lösung für ihren ersten Fall? Im "Polizeiruf 110: Der Wanderer zieht von dannen" (15. Februar um 20:15 Uhr im Ersten) gehen die Kommissare Henry Koitzsch (Peter Kurth, 68) und Michael Lehmann (Peter Schneider, 51) zum dritten und letzten Mal auf Verbrecherjagd. Und offenbar wollen die beiden keine offenen Fragen zurücklassen: Der Krimi nimmt sehr gelungen Rückbezüge auf ihre erste Folge "An der Saale hellem Strande" aus dem Jahr 2021.