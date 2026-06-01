Lets Dance Profi-Challenge: Auch Isabel Edvardsson tritt wieder an

Die "Let's Dance"-Staffel ist vorbei, aber bei RTL wird weitergetanzt: Am Freitag duellieren sich neun Profi-Paare. Mit dabei sind auch Show-Legende Isabel Edvardsson und Rückkehrer Mika Tatarkin.

Der Konfettiregen nach dem Finale der 19. "Let's Dance"-Staffel hat sich kaum gelegt, da schickt RTL die nächste Show auf Sendung. Am Freitag (5. Juni, 20:15 Uhr) übernehmen die Tanzprofis das Parkett. Bei der Profi-Challenge, die bereits zum achten Mal ausgetragen wird, treten neun Paare gegeneinander an.

Die Paare wurden in diesem Jahr nicht ausgelost, sondern von der Produktion festgelegt. Das Besondere daran: Die meisten dieser Konstellationen haben so noch nie gemeinsam getanzt, wie es auf der Instagram-Seite der Sendung heißt.

Diese Paare sind dabei

Diesmal treten Anastasia Maruster und Vadim Garbuzov, Ekaterina Leonova und Mika Tatarkin, Isabel Edvardsson und Massimo Sinató, Kathrin Menzinger und Paul Lorenz, Malika Dzumaev und Sergiu Maruster, Marta Arndt und Alexandru Ionel, Patricija Ionel und Evgeny Vinokurov, Victoria Sauerwald und Valentin Lusin sowie Zsolt Sándor Cseke und Mariia Maksina gemeinsam an.

Die Jury-Mitglieder Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi sind zwar mit dabei und kommentieren die Tänze, eine Bewertung gibt es aber nicht. Per Voting entscheiden die Zuschauer, welches Paar den begehrten Profi-Pokal mit nach Hause nimmt. Das Gewinner-Duo darf zudem das Opening der Kennenlernshow der 20. Staffel choreografieren und erhält - sofern es 2027 wieder dabei ist - einen Bonus-Rankingpunkt, der bis zur vierten Show eingelöst werden kann.

Zwei Comebacks

Besondere Aufmerksamkeit ziehen gleich zwei Comebacks auf sich. Mika Tatarkin war für die 19. Staffel zum zweiten Mal fest als Profi eingeplant, wegen einer Bizepsverletzung nur eine Woche vor Staffelstart musste er allerdings aussetzen. Kurzfristig sprang Alexandru Ionel ein, der an der Seite von Betty Taube bis in die vierte Show tanzte.

Ebenfalls mit dabei, wie schon letztes Jahr: Isabel Edvardsson, eine echte Legende des Formats. In einem Instagram-Post hatte sie Anfang des Jahres erklärt, warum sie nicht an der regulären 19. Staffel teilnimmt: "'Let's Dance', mein Herz und 20-Jahre-Liebe. Ja, ich habe mir viele Gedanken dazu gemacht, ob jetzt die richtige Zeit für Comeback Nummer drei wäre. Aber es ist noch nicht so weit!" Der Grund seien ihre drei Kinder. Bei der Weihnachtshow 2025 tanzte sie dafür auch mit.

Ebenfalls nicht aus der aktuellen Staffel ist Paul Lorenz mit von der Partie, der 2015 und 2024 in den regulären Staffeln zu sehen war und Sergiu Maruster, der 2025 sein Debüt gefeiert hatte.