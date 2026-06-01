Lets Dance Profi-Challenge: Auch Isabel Edvardsson tritt wieder an

Die "Let's Dance"-Staffel ist vorbei, aber bei RTL wird weitergetanzt: Am Freitag duellieren sich neun Profi-Paare. Mit dabei sind auch Show-Legende Isabel Edvardsson und Rückkehrer Mika Tatarkin.
Der Konfettiregen nach dem Finale der 19. "Let's Dance"-Staffel hat sich kaum gelegt, da schickt RTL die nächste Show auf Sendung. Am Freitag (5. Juni, 20:15 Uhr) übernehmen die Tanzprofis das Parkett. Bei der Profi-Challenge, die bereits zum achten Mal ausgetragen wird, treten neun Paare gegeneinander an.