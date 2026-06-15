In einer Online-Umfrage unserer Zeitung wurde Maxon Kebap in Marbach mit Abstand zum besten Dönerladen im Landkreis Ludwigsburg gewählt. Kann das stimmen? Ein Besuch vor Ort.

Sauerteigbrot aufgeklappt, Sauce reingestrichen, Fleisch und Gemüse darauf, Gewürze drüber, nochmal eine Ladung Fleisch – fertig ist der beste Döner im Kreis Ludwigsburg. So sehen es zumindest die Leser unserer Zeitung: In einer Online-Umfrage haben sie den Döner von Maxon Kebap – auch Döner am Eck genannt – in Marbach am Neckar mit großem Abstand zum besten im Landkreis gekürt. Rund 17 Prozent der Stimmen entfielen auf Maxon Kebap.

Für Inhaber Berkan Manaz ist diese Auszeichnung Bestätigung für den eingeschlagenen Weg: „Wir haben nicht den besten Döner, aber wir haben den qualitativ hochwertigsten“, sagt er. Zusammen mit seiner Frau Sina Bäder führt er seit vier Jahren den Dönerladen in der Strohgasse. Was zeichnet ihre Produkte aus?

Steakfleisch und regionales Gemüse

Besonders stolz sind die beiden aus Murr auf eine Kreation, mit der sie sich als Pioniere sehen: ihr hausgemachtes Sauerteigbrot. Rund 95 Prozent der verkauften Produkte seien im Sauerteigbrot, egal ob mit Fleisch, Falafel oder Halloumi. Dazu setzen sie mittlerweile auf Steakfleisch; das Gemüse kommt laut den Betreibern aus der Region.

Berkan Manaz führt zusammen mit seiner Frau Sina Bäder seit vier Jahren den Dönerladen in der Strohgasse in Marbach. Foto: Olivia Denner

Um sich bei der zunehmenden Döner-Dichte von der Konkurrenz abzusetzen, braucht es schon kreative Einfälle – Sina Bäder nennt es die „neue Generation von Döner“. „Es ist sehr schwer. Du bekommst gefühlt alle 100 Meter einen Döner. Da macht wirklich die Qualität des Produkts den Unterschied aus“, sagt Berkan Manaz.

Virales TikTok-Video zieht Influencer an

Deswegen gibt es bei Maxon Kebap auch keine Pizza. „In einem Dönerladen gibt es guten Döner und keine gute Pizza“, sagt Manaz. Für eine gute Pizza müsse man schon in eine Pizzeria gehen. Und auch Dinge wie Schnitzel oder Dönerboxen gibt es hier nicht.

Qualität und Kreativität allein machen den Erfolg eines Dönerladens heutzutage aber nicht mehr aus. Bei Maxon Kebap kommt noch etwas anderes hinzu: der Einfluss von Social Media. Ein Video, das zeigt, wie der Maxon Spezial Döner im Sauerteigbrot zubereitet wird, ging auf TikTok viral und hat über eine Million Views.

Seitdem kommen Gäste von überall her, auch viele Influencer zieht es nach Marbach. „Social Media macht schon sehr viel aus“, meint Sina Bäder. Ohne Instagram und TikTok wäre Maxon Kebap nicht so schnell gewachsen, da sind sich Manaz und Bäder sicher.

Eine Deutsche im Dönerladen

Was den Laden ebenfalls von der Konkurrenz abhebt, ist die ungewöhnliche Geschichte der beiden Inhaber, die sich anhört wie aus einem Film. Kennengelernt haben sich die beiden vor acht Jahren – in einem Dönerladen. Eine Deutsche und ein Türke, die nun zusammen ihren eigenen Dönerladen haben, das gibt es nicht so häufig.

Berkan Manaz bringt langjährige Erfahrung in der Döner-Branche mit: Bereits im Alter von elf Jahren half er bei seinem Onkel mit. „Ich musste auch mal Pizzakartons falten. Da war man einfach drin“, sagt der heute 26-Jährige. Nachdem er zwischendrin in einer Backstube gearbeitet hat, ist er sozusagen zu seinen Wurzeln zurückgekehrt.

Sina Bäder hatte keinen so geradlinigen Weg: Die 24-Jährige ist eigentlich gelernte Kosmetikerin. Am Anfang sei es etwas komisch gewesen, als Frau ohne Türkei-Bezug in einem Dönerladen zu arbeiten. Irgendwelche Sprüche musste sie sich trotzdem nicht anhören, ihre Freunde hätten es eher cool gefunden. „Jetzt bin ich voll zur Dönerfrau geworden“, sagt sie scherzhaft.

Pläne für eine zweite Filiale liegen bereits in der Schublade

Im vergangenen Oktober haben die beiden dann eine Neueröffnung durchgezogen. Aus dem ehemaligen „Döner am Eck“ wurde „Maxon Kebap“. Aus dem Zwei-Mann-Betrieb wurde ein Team von acht bis neun Leuten. Und aus dem Standard-Döner wurde der Maxon Spezial Kebap im Sauerteigbrot.

Inzwischen sind rund 40 Prozent der Gäste von Maxon Kebap Vegetarier. Deswegen gibt es den Maxon Spezial auch mit Halloumi und Falafel. Foto: Julian Meier

Nun soll der nächste Schritt folgen. „Wir wollen uns auf jeden Fall vergrößern“, sagt Sina Bäder. Eine zweite Filiale ist bereits in Planung. Man habe im Raum Stuttgart schon einige Standorte angeschaut, aber noch nichts Passendes gefunden.

Berkan Manaz und Sina Bäder sind selbst nur noch zu den Stoßzeiten da. Den Rest machen ihre Mitarbeiter. Aus dem ehemaligen kleinen Dönerladen ist mittlerweile ein selbstlaufendes Geschäft geworden – und vor allem ein erfolgreiches.