In einer Online-Umfrage unserer Zeitung wurde Maxon Kebap in Marbach mit Abstand zum besten Dönerladen im Landkreis Ludwigsburg gewählt. Kann das stimmen? Ein Besuch vor Ort.
Sauerteigbrot aufgeklappt, Sauce reingestrichen, Fleisch und Gemüse darauf, Gewürze drüber, nochmal eine Ladung Fleisch – fertig ist der beste Döner im Kreis Ludwigsburg. So sehen es zumindest die Leser unserer Zeitung: In einer Online-Umfrage haben sie den Döner von Maxon Kebap – auch Döner am Eck genannt – in Marbach am Neckar mit großem Abstand zum besten im Landkreis gekürt. Rund 17 Prozent der Stimmen entfielen auf Maxon Kebap.