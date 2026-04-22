Leonberger Stadtkirche: Was steckt hinter dem Millionen-Projekt Kirchensanierung?

Das mehr als 700 Jahre alte Gotteshaus wird grundlegend umgestaltet und bekommt eine neue Orgel. Auch am Kirchturm sind intensive Arbeiten nötig.
Über Jahrhunderte haben die Engel an der Kanzel der evangelischen Stadtkirche in guten und in schweren Zeiten dem Kirchenleben der Gemeinde zugesehen. Nun sind sie zu ihrer eigenen Sicherheit, gut verpackt und gesichert ins historische Pfarrhaus in der Pfarrstraße 14, begleitet von der Hosianna-Fahne, umgezogen. Hier finden sie eine Herberge, bis die Kirche saniert und für einen neue Orgel umgebaut ist.