Eine Schülergruppe aus Leonberg bereitet sich auf eine besondere Herausforderung vor: Ende Juni wollen sie mit dem Mountainbike die Alpen überqueren – rund 365 Kilometer in fünf Tagen.

15.30 Uhr an einem Freitagnachmittag im Frühling – während die meisten anderen Schüler sich vermutlich von der Woche ausruhen, schwitzt der Seminarkurs „MTB-Alpencross“ im Fitness-Studio. Eine Stunde lang treten die Jugendlichen und zwei Lehrer auf Indoor-Fahrrädern, sogenannten Spinning-Bikes, in die Pedale. Die Einheit ist Teil der Vorbereitung auf das große Ziel: eine Alpenüberquerung mit dem Mountainbike.

Ende Juni geht es los für die Gruppe des sozialpädagogischen und psychologischen Gymnasiums am Berufsschulzentrum in Leonberg. In fünf Tagen wollen sie von Mittenwald bei Garmisch-Partenkirchen nach Riva del Garda am Gardasee fahren. Rund 365 Kilometer werden die acht Zwölftklässler insgesamt bewältigen – mit sieben bis neun Kilogramm Gepäck auf dem Rücken oder in Satteltaschen.

Schüler aus Leonberg zwischen Abenteuer und Abitur

Warum sie den Kurs gewählt haben, darauf gibt es unterschiedliche Antworten.„Damit ich Mathe ausgleichen kann“, sagt eine Jugendliche, und ihre Mitschüler lachen. Tatsächlich sei dieser Aspekt nicht unerheblich, denn der Seminarkurs kann das fünfte Abiturprüfungsfach ersetzen. Für die meisten steht jedoch etwas anderes im Vordergrund. „Über sich hinauszuwachsen, die Herausforderung anzunehmen – und auch die Zeit als Gruppe“, sagt die 17-jährige Emma Freckmann.

Die Vorbereitung läuft bereits seit Monaten. Zwei Ausfahrten im Gelände hat die Gruppe hinter sich, eine dritte steht noch an. Bei den Trainingsfahrten konzentrieren sich die Schüler vor allem auf das, was sie auch in den Alpen erwartet: Steigungen. Dafür trainieren sie unter anderem an den Hängen in Stuttgart, üben das Überfahren von Bordsteinen oder Treppen. Auch ein Fahrtechniktraining stand bereits auf dem Programm. Denn ihre Tour wird sie teils über nicht befestigten Untergrund mit Steinen, Stufen und Wurzeln führen.

Spinning-Bikes als Übung für steile Anstiege

Nun folgt zum dritten und letzten Mal die gesponserte Spinning-Einheit im Plaza-Fitnesscenter. Bevor es losgeht, zeigt Trainerin Jana Naumann, wie die Bikes richtig eingestellt werden. „Euer Knie muss leicht gebeugt sein, wenn ihr die Füße auf die Pedale stellt.“ Die Belastung solle nicht auf Knie oder Rücken gehen, sondern auf Gesäß und Oberschenkel.

Bei einer Spinning-Stunde im Fitnessstudio bereiten sich Schüler und Lehrer auf die 365 Kilometer lange Alpenüberquerung vor. Foto: Simon Granville

Dann startet die Stunde, zu Techno-Musik tritt die Gruppe im Takt. Immer wieder ruft Naumann in den Raum: „Geht’s euch gut?“ Die Frage ist berechtigt, schließlich simulieren die Spinning-Bikes drei Gipfeletappen mit entsprechendem Widerstand.

Schüler planen die Tour fast selbstständig

„Der Grundgedanke des Kurses ist, dass die Schülerinnen und Schüler viel selbstständig arbeiten sollen“, erklärt Lehrer Jens Kaufmann. Gemeinsam mit Kollegin Katrin Wultschner wird er die Alpenüberquerung begleiten. Weitgehend selbstständig haben die Schüler die Tour auch geplant. Schlafen werden sie in Unterkünften im Tal. Die Etappen sind zeitlich ähnlich lang, nicht jedoch nach Kilometern, weil sie teilweise sehr viel Steigung haben.

„Nicht schnell, sondern stetig“, sollten die Teilnehmer bei der Tour fahren, rät die Trainerin aus eigener Alpencross-Erfahrung. Doch selbst das hat es in sich: Schon in der ersten Hälfte der Stunde tropft der Schweiß. Während sie weiter in die Pedale tritt, filmt Emma Freckmann kurze Videos für Instagram. Auch um das Marketing kümmern sich die Schüler. So kam unter anderem die Kooperation mit dem Fitnesscenter zustande. Außerdem hat ein Fahrradgeschäft der Gruppe zusätzliche Fahrradschläuche gesponsert.

Alpenüberquerung mit dem Fahrrad: Pannen gehören dazu

„Dass Pannen passieren, ist ganz normal“, sagt Kaufmann. Für solche Fälle haben sie ein Pannenset dabei, außerdem gibt es entlang der Route mehrere Radgeschäfte. Für den Lehrer ist es bereits der fünfte Alpencross mit einer Schülergruppe. Er hatte die Idee lang im Kopf und ist froh, sie umgesetzt zu haben. Sorgen mache er sich nicht, da bisher alle Touren ohne größere Zwischenfälle verlaufen seien. Das Besondere für ihn am Kurs: „Die Schülerinnen und Schüler müssen raus aus der Komfortzone. Und am Ende bleibt das Gefühl: Ich habe das geschafft.“

Diese Erleichterung zeigt sich auch im Training. Als die Stunde mit Dehnübungen endet, wirkt die Gruppe erschöpft und dennoch zufrieden. „Super anstrengend, aber es hat Spaß gemacht“, sagt ein Schüler. So ähnlich stellen sich die Jugendlichen auch die Tour im Juni vor: „Das wird bestimmt mega hart“, meint einer. Ein anderer ergänzt: „Aber es wird Spaß machen – und die Aussicht wird wunderschön.“﻿ Und auch die Lehrer freuen sich schon auf ein bisschen „Urlaubsflair“ am Gardasee.