Leonberger Bergfreunde sind Hüttenpate: Millionenprojekt in hochalpiner Lage

Neuigkeiten beim Sängerbund Rutesheim Der Popchor feiert Premiere

Im Sängerbund Rutesheim beginnt eine neue Ära. Nach 36 Jahren gibt Armin Philippin die Leitung an Anja Wittig und Carolin Wolf ab. Gleichzeitig feiert der Popchor Rutesheim am 5. April sein erstes Konzert in der Bühlhalle.