Leonberg: An die Puzzle, fertig, los!

Zahlreiche Puzzlefreunde treten in drei Kategorien gegeneinander an. Das Mandala-Muster stellt die Teilnehmer vor Herausforderungen. Nicht alle schaffen die 500 Teile in den vorgegebenen 90 Minuten.

51 Minuten und 39 Sekunden – das ist die Siegerzeit im Einzelwettbewerb der Puzzlemeisterschaft in der Leonberger Stadthalle für Katharina Reiner aus dem bayerischen Hof. 137 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, unter anderem aus Deutschland, Spanien, Ungarn und der Schweiz sind angetreten, um ein 500-teiliges Puzzle so schnell wie möglich zusammenzusetzen. Maximal 90 Minuten stehen dafür zur Verfügung, nur zwölf der Puzzlefreunde haben es in dieser Zeit überhaupt geschafft, das knifflige Puzzle fertigzustellen.

Farbenfrohes Mandala

Das Motiv ist ein farbenfrohes geometrisches Mandala. Für den Laien sieht da ein kleines Puzzleteil wie das andere aus, sie sind blau, rot, lila, grün und gelb gesprenkelt. „Am Anfang schien es sehr schwer, aber dann habe ich die Muster verstanden“, erklärt Katharina Reiner. Anders als die meisten anderen fängt sie nicht grundsätzlich damit an, den Rand zu legen. „Das stört mich eher.“ Sie hat sich nach den Farben der einzelnen Felder im Mandala orientiert. Bei der Weltmeisterschaft im September in Spanien hat sie einen respektablen fünften Platz bei gut 1100 Teilnehmern erreicht. In Leonberg nimmt sie an allen drei Wettbewerben teil, also im Einzel-, Paar- und Teamwettbewerb. Ein Vorteil für sie ist ihr Informatik-Studium.

Wie auch etliche andere Puzzlefreunde hat sie einen Beruf, der ausgeprägtes logisches Denken erfordert. „Muster erkennen, ein großes Problem auf kleinere runterbrechen und ein schematisches Vorgehen helfen beim Puzzeln und beim Programmieren“, erklärt sie sich ihren Erfolg. Und so hat Reiner auch im Paarwettbewerb beim Zusammensetzen des nicht minder schwierigen Bildes mit mehreren Pferdeköpfen gemeinsam mit Jörn Schrieber die Nase vorn, das Paar braucht nur gut 33 Minuten, um das 500-Teile-Puzzle zusammenzusetzen, für das andere Teilnehmer die 90 Minuten voll ausschöpfen.

Auch im Team-Wettbewerb ist Katharina Reiner ganz vorne mit dabei. Zusammen mit Jörn Schrieber, Lisa-Marie Friedrich und Lara Rebekka Friedrich schafft die Expertin die zwei 1000er-Puzzle am Schnellsten. Mit in der Gruppe sind die Schwestern Friedrich, die ebenfalls eine große Expertise für Wettbewerbe mitbringen. Die im Einzelwettbewerb Drittplatzierte Lara Rebekka Friedrich aus Heidelberg verrät ihre Strategie: „Wie ich beginne, kommt auf das Motiv an. Diesmal habe ich mit dem Rand angefangen, um mich zu orientieren.“ Dann hat auch sie erfolgreich nach Mustern in dem Mandala gesucht. Die 24-Jährige hat sich in ihrem Studium auf die digitale Spielentwicklung und Virtual Reality spezialisiert und entwickelt Online-Spiele. „Beim Puzzeln bevorzuge ich aber die analogen Varianten, bei denen ich die Teile wirklich anfassen kann“, sagt sie.

„Das war sehr schwer“

Nina Schicks, die zweite Siegerin im Einzelwettbewerb, ist von Krefeld nach Leonberg angereist. Die 22-Jährige freut sich, dass es seit diesem Jahr auch in Deutschland einen Puzzleverein und Meisterschaften gibt. So etwas wie das Mandala hat sie noch nie gepuzzelt. „Das war sehr schwer, aber ich versuche in den Teilen etwas Einmaliges zu erkennen.“ Sie puzzelt gerne 1000er-Puzzle – und zur Vorbereitung auf den Wettbewerb hat sie 500er-Puzzles auf Zeit zusammengesetzt. Damit es zuhause nicht überhandnimmt, kauft sie die Legespiele gerne gebraucht und verkauft sie dann wieder. „Aber das Teilnehmerpuzzle aus dem Wettbewerb werde ich auf jeden Fall als Erinnerung aufheben“, ist sie sich sicher.

Für alle, die es nicht geschafft haben, die Puzzles in der vorgegebenen Zeit fertigzustellen heißt es: Dabei sein ist alles. So wie für Sascha Väth aus Marktheidenfeld, der zum ersten Mal an einem Wettbewerb teilgenommen hat. „Ich bin mit dem Mandala-Motiv gar nicht zurechtgekommen, es war sehr schwierig für mich, aber es hat viel Spaß gemacht.“ Zuhause hängt er alle fertigen 1000er-Puzzles auf – und jedes Vierteljahr werden die Motive an der Wand ausgewechselt. Das Mandala-Puzzle will er in Ruhe fertigstellen und dann wird es einen Ehrenplatz bekommen.

Vom 8. bis 9. Februar 2025 findet in diesem noch jungen Sport die erste Deutsche Puzzlemeisterschaft in Leonberg statt. Teilnehmer können sich unter www.puzzleverein.de registrieren und bis dahin fleißig puzzeln üben.