Leo Radvinsky ist tot: Erotik-Milliardär hinter Online-Plattform OnlyFans mit 43 Jahren gestorben

1 Leo Radvinsky hatte die Betreiberfirma hinter OnlyFans 2018 den britischen Gründern abgekauft. Foto: Marcus Brandt/dpa/Marcus Brandt

Die Online-Plattform OnlyFans setzte mit ihrem Direkt-Modell etablierte Namen der Erotik-Branche unter Druck. Ihr Besitzer lebte zurückgezogen in Florida. Jetzt wurde sein Tod bekannt.











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Er krempelte mit der Online-Plattform OnlyFans das Erotik-Geschäft um: Milliardär Leo Radvinsky ist im Alter von 43 Jahren gestorben. Das Unternehmen verwies in einer Mitteilung auf einen langen Kampf gegen den Krebs. Der in der Ukraine geborene und in Chicago aufgewachsene Unternehmer hatte die Betreiberfirma hinter OnlyFans 2018 den britischen Gründern abgekauft.