Wegen der Markenstrategie des Mutterkonzerns: Elektronikmarktkette im Leonberger Einkaufszentrum war einige Tage geschlossen, um wieder mit neuem Erscheinungsbild zu öffnen.
Die Elektronikmarktkette Saturn verschwindet immer mehr aus den Innenstädten. So auch im Leo-Center. Dort hatte das Geschäft im Untergeschoss im Leonberger Einkaufszentrum zuletzt vom 12. Januar bis zum 14. Januar geschlossen. Aber nur deshalb, um am 15. Januar mit einem neuen Erscheinungsbild wieder zu öffnen und den Verkaufsraum optisch in die Marke Mediamarkt umzuwandeln. Die Beschäftigten sind ab sofort nicht mehr wie bisher an ihrer blauen Arbeitskleidung zu erkennen – sie traten ab sofort die Farbe Rot.