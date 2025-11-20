Leinfelden: Gefahrgut-Unfall im Industriegebiet – 80 Feuerwehrleute im Großeinsatz

Am Mittwochnachmittag ist die Feuerwehr Leinfelden-Echterdingen zum Großeinsatz ins Industriegebiet ausgerückt – was ist passiert?
Gegen 15 Uhr ist die Feuerwehr Leinfelden-Echterdingen am Mittwoch ins Industriegebiet nach Leinfelden gerufen worden: Auf einem Firmengelände dort war es zu einer chemischen Reaktion in einem Abfallfass gekommen. Die Mitarbeiter der Firma hätten geistesgegenwärtig gehandelt, lobt der Pressesprecher der Feuerwehr des Landkreises Esslingen, Carsten Zander, der vor Ort dabei war: Sie brachten das Fass nach draußen und begannen es zu kühlen. Trotzdem kam es draußen zu einer weiteren chemischen Reaktion, und zum Austritt von Gefahrgut aus dem Fass.