Leinfelden-Echterdingen: Wo kleine Start-ups groß rauskommen

1 Das Gebäude für das Gründungs- und Innovationszentrum muss noch umgebaut werden. Foto: pib

Das neue Gründungs- und Innovationszentrum soll jungen Gründern und Start-ups helfen – aber wie soll das aussehen?











Jetzt biegen sie auf die Zielgerade ein: Leinfelden-Echterdingen möchte kommendes Jahr ein Gründungs- und Innovationszentrum eröffnen. In dem Gebäude an der Friedrich-List-Straße sollen neu gegründete Unternehmen optimale Startbedingungen vorfinden. Darüber hinaus sollen die Räume auch etablierten Firmen für neue und innovative Projekte zur Verfügung stehen. Am Mittwochabend wurde das Gebäude im Rahmen des 15. Unternehmerdialogs vorgestellt.