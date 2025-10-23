Leinfelden-Echterdingen: Wo die Stadt den Rotstift ansetzen will

Die Stadt Leinfelden-Echterdingen muss sparen: Wo, wird gerade festgezurrt. Verwaltung und Stadträte ziehen an einem Strang, betonen beide Seiten. Ein Stimmungsbild.
Der Stadt Leinfelden-Echterdingen geht wie vielen Kommunen das Geld aus. „Wir haben als Städte und Gemeinden eine der größten Finanzkrisen der Nachkriegsgeschichte zu bewältigen“, sagt Oberbürgermeister Otto Ruppaner. Die Wirtschaft stehe vor einer großen Herausforderung, „die sich auch auf unsere Stadt niederschlägt“. Gleichzeitig steigen die Ausgaben: Leinfelden-Echterdingen muss deutlich mehr Kreisumlage zahlen. Lag diese im Jahr 2024 noch bei 25 Millionen Euro, sei sie im Jahr 2025 auf 36 Millionen Euro nach oben geklettert. Für das Jahr 2029 rechnet die Stadt mit mehr als 40 Millionen Euro allein für diesen Ausgabenposten. „Das ist eine Dynamik, die wir bisher nicht kannten“, sagt der Rathauschef.