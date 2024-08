Topf auf Herd vergessen – Zeuge löscht Feuer in Mehrfamilienhaus

1 Die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften an. (Symbolbild) Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Weil der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Leinfelden-Echterdingen einen Topf auf dem Herd vergisst, rückten mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr am Donnerstag aus, um den Brand zu löschen.











Der angebrannte Inhalt eines Kochtopfs hat am Donnerstagabend gegen 20.20 Uhr für einen Einsatz der Rettungskräfte in der Straße Schelmenäcker in Leinfelden-Echterdingen gesorgt.