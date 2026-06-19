Der Haushalt der Stadt Leinfelden-Echterdingen ist mehr als angeschlagen. Deshalb will die Kommune nun auch an der Gebührenschraube drehen. Von September an sollen Kita-Eltern erneut verstärkt zur Kasse gebeten werden. Wenn der Vorschlag der Stadtverwaltung so durchgeht, werden insbesondere Familien mit Kleinkindern künftig deutlich mehr für einen Betreuungsplatz bezahlen. Das ist einem Papier zu entnehmen, das die Stadtverwaltung im Vorgriff der Gemeinderatssitzung am kommenden Dienstag veröffentlicht hat.

In dieser Sitzung soll die Entscheidung über die neuen Kita-Gebühren fallen. Zuvor wurde dazu ausschließlich hinter verschlossenen Türen gesprochen. Diese Tatsache kritisieren Eltern aus Leinfelden-Echterdingen. „Das Thema Kinderbetreuung wird so der öffentlichen Diskussion entzogen“, schreiben Alice Kretzschmar, Manuel Herre und Simon Wiedenmann vom Stadtelternrat (SER Kita) unserer Zeitung. In dem Rat sind Mütter und Väter organisiert, deren Kinder Kitas der Stadt und anderer Träger besuchen. „Elternstimmen werden ignoriert oder klein geredet“, betonen sie „wenn sie nicht im Protest laut sind“.

Wird die Kleinkindbetreuung bis zum Herbst 2028 38 Prozent mehr kosten als heute?

Es wird empfohlen die Kita-Gebühren für Kinder unter drei Jahren in den kommenden drei Schuljahren um jeweils 13 Prozent nach oben zu setzen. Die Elternbeiträge würden damit von Herbst 2028 an 38 Prozent höher sein, als heute. Am Dienstagabend wird es aber zunächst nur um das kommende Schuljahr gehen. Bisher zahlt eine Familie mit einem Kleinkind in Leinfelden-Echterdingen 4290 Euro pro Jahr, wenn das Mädchen oder der Junge 30 Stunden pro Woche in einer Kita verbringt. Das entspricht einer täglichen Betreuung bis 14 Uhr.

Im Vergleich mit den anderen Städten im Kreis Esslingen liegt Leinfelden-Echterdingen damit laut der Stadt und einer Analyse dieser Zeitung an sechster Stelle. In Neuhausen müssen Eltern demnach 6577 Euro im Jahr für die Betreuung eines Kleinkindes zahlen (32 Stunden pro Woche), in Ostfildern 3576 Euro (30 Stunden pro Woche) und in Esslingen 3408 Euro. Vom September an soll diese Betreuung in Leinfelden-Echterdingen nun 50,40 Euro mehr pro Monat kosten. Im ganzen Jahr fallen so 4844,40 Euro und damit 554,40 Euro mehr an.

Familien mit Kindern, die älter als drei Jahre sind, sollen vom kommenden Schuljahr an 4,5 Prozent mehr für die Betreuung im Kindergarten bezahlen. Gleiches gilt für Grundschulkinder, die nach dem Unterricht noch die sogenannte Schulkindbetreuung besuchen. Insgesamt erhofft sich die Stadt davon Mehreinnahmen von 150 000 Euro im kommenden Schuljahr.

Aktuell sieht es danach aus, als würde es am Dienstag mehrheitlich grünes Licht für diese Erhöhung der Kita-Gebühren geben. Die Stadträte haben über diesen Vorschlag schon im Sozialausschuss nichtöffentlich beraten. Im nichtöffentlichen Kindergartengesamtausschuss wurden die Pläne vorgestellt und so die Elternvertreter informiert. Die breite Öffentlichkeit aber erfährt erst jetzt von diesen Plänen.

Die Betreuung eines Kleinkindes bis 14 Uhr soll in Leinfelden-Echterdingen künftig 50,40 Euro mehr pro Monat kosten. Foto: Heiko Rebsch/dpa

Alice Kretzschmar, Manuel Herre und Simon Wiedenmann bewerten die geplante Erhöhung der Kita-Gebühren für Krippenkinder als zu hoch. „Insbesondere wenn man weiß, dass es in den nächsten Jahren genauso weiter gehen wird“, schreiben sie unserer Zeitung. Denn, die Zeit in der Kita sei nicht als reine Betreuung, sondern als frühkindliche Bildung zu werten. „Vor 100 Jahren konnten sich nur wohlhabende Menschen die Bildung für ihre Kinder leisten.“ Inzwischen sei das unvorstellbar und Schule verpflichtend und kostenfrei. „Wir fordern als ersten Schritt landesweit einheitliche Betreuungsgebühren, welche im zweiten Schritt auf null reduziert werden müssen.“

Man spreche immer von dem Richtwert des Städtetags, nach dem die Eltern einen Kostendeckungsbeitrag von 2O Prozent leisten sollen. „Diese Kosten sind aber für manche Eltern kaum bezahlbar. Diese buchen dann keinen oder minimalen Betreuungsumfang.“ Oftmals gehe das zu Lasten der Frauen, die stattdessen Teilzeit oder gar nicht arbeiten gehen. Das sei nicht nur ungerecht, sondern verursache auch Steuermindereinnahmen bei der Kommune.

Bereits im vergangenem Herbst stieg die Kita-Gebühr kräftig

Im vergangenem Jahr hatten Eltern mit einer Petition mobil gemacht und 1483 Unterschriften gegen die Kita-Gebühren-Erhöhung in Leinfelden-Echterdingen gesammelt. Geholfen hatte das allerdings nicht. Der Gemeinderat hatte bei vier Gegenstimmen beschlossen, die Kita-Gebühren trägerübergreifend zu erhöhen und so zu verändern, dass es künftig eine Preisstruktur mit festem Stundensatz für alle Wochenmodelle gibt. Für die Betreuung von Krippenkindern mussten Eltern mit der neuen Kita-Gebühr dann durchschnittlich 12,7 Prozent mehr ausgeben. Bei den Kindergartenkindern, also allen über drei Jahren, wurde es durchschnittlich um 7,2 Prozent teurer.

Die Stadtelternrat hat wenig Hoffnung, die neue Gebühren-Erhöhung jetzt noch abwenden zu können. „Bedenklich finden wir, dass das Thema Entgelterhöhung nicht mehr öffentlich diskutiert wird“, betonen sie. Besonders kritisch sehen sie, dass solange der Stadtpass in Leinfelden-Echterdingen besteht, künftig die gemeinsamen Empfehlungen des Städte- und Gemeindetags sowie der Kirchenverbände zur Anpassung der Kita-Gebühren umgesetzt werden sollen, ohne dass dafür ein gesonderter Gemeinderatsbeschluss erforderlich sein soll. Zur Erklärung: Der Stadtpass entlastet Familien mit schmalem Geldbeutel.

Am 25. Juli wird der SER Kita beim Hand-in-Hand-Spendenlauf im Leinfelder Sportzentrum mitlaufen. Er möchte möglichst viele Eltern für sein Team und so öffentliche Aufmerksamkeit für seine Themen gewinnen. Er will damit ein Signal an die Stadtverwaltung und den Gemeinderat senden. Denn bis Weihnachten soll auch über neue Kita-Öffnungszeiten in Leinfelden-Echterdingen gesprochen werden, wie zu hören ist.