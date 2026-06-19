Am Dienstag sollen die neuen Eltern-Beiträge in Leinfelden-Echterdingen festgezurrt werden. Besonders bestimmte Familien sollen zur Kasse gebeten werden.
Der Haushalt der Stadt Leinfelden-Echterdingen ist mehr als angeschlagen. Deshalb will die Kommune nun auch an der Gebührenschraube drehen. Von September an sollen Kita-Eltern erneut verstärkt zur Kasse gebeten werden. Wenn der Vorschlag der Stadtverwaltung so durchgeht, werden insbesondere Familien mit Kleinkindern künftig deutlich mehr für einen Betreuungsplatz bezahlen. Das ist einem Papier zu entnehmen, das die Stadtverwaltung im Vorgriff der Gemeinderatssitzung am kommenden Dienstag veröffentlicht hat.